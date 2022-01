D’Ambrosio in vacanza sulle piste da sci, la moglie Enza precisa: “Ragazzi, ma non può…”

Il calciatore si ta godendo un po' di giorni di vacanza in montagna insieme alla sua famiglia

L'Inter di Inzaghi tira il fiato dopo la fitta agenda di impegni di gennaio e in vista di quella - ancora più micidiale - di febbraio. I nerazzurri non impegnati con le rispettive nazionali si stanno godendo qualche giorno di vacanza in compagnia delle famiglie. Tanti di loro hanno scelto una località di montagna e tra questi c'è anche Danilo D'ambrosio con la sua bellissima famiglia. La moglie Enza sta condividendo scatti e video sui social, raccontando le lezione di sci dei bambini e il relax nelle piscine della famosa struttura della Val Gardena (Il Cavallino Bianco).

Alcuni tifosi nerazzurri si sono subito preoccupati per D'Ambrosio in ottica infortuni: "Basta che non si faccia male". Ma come ha subito precisato la moglie Enza il giocatore può solo osservare da bordo pista: "Ragazzi, ma non può sciare!!". E i doposci che indossa ne sono un'evidente testimonianza.