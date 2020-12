Danilo San D’Ambreus, la moglie pubblica sui social il toccante omaggio di un infermiere

Danilo D’Ambrosio detto anche l’Uomo della Provvidenza e San D’Ambreus. Il gol contro il Cagliari, segnato di testa e – come spesso gli succede – al posto giusto e nel momento giusto, ha regalato all’Inter il vantaggio poi consolidato con il gol finale di Romelu Lukaku. Una vittoria che spiega più di tante parole come il gruppo nerazzurro sia determinato a voltare pagina dopo la delusione in Europa.

Mai come in questo periodo complicato e triste, il calcio rappresenta una distrazione e un motivo di felicità quando la propria squadra vince. A omaggiare il gol di Danilo D’Ambrosio sui social anche un operatore sanitario, che ha voluto ringraziare il giocatore nerazzurro. Prontamente ripostato e condiviso dalla moglie di Danilo su Instagram.