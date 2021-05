Appiano, D’Ambrosio in posa davanti al muro dei trofei dell’Inter: ora c’è il 19esimo

Mattinata celebrativa alla Pinetina dove i nerazzurri si sono ritrovati per preparare la sfida contro la Sampdoria

Tutto intorno è scudetto. All'indomani dalla vittoria del 19esimo titolo per l'Inter, la squadra di Conte è tornata ad allenarsi alla Pinetina, ma prima i giocatori hanno festeggiato la loro annata storica. Perché tutti insieme prima non l'avevano fatto. Prima avevano festeggiato con le loro famiglie o in giro per Milano in macchina, come ha fatto ad esempio Lukaku.