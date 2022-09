De Paola: “Juventus? Gioco più scadente della Serie A. L’apporto di Allegri è zero”

Le considerazioni del giornalista a proposito delle difficoltà dei bianconeri e delle critiche al tecnico

Daniele Vitiello

Nel corso dell'appuntamento odierno con l'Editoriale è intervenuto ai microfoni di TMW Radio l'ex Direttore di Tuttosport Paolo De Paola. Queste le sue parole: “Il problema principale del nostro campionato in questo momento è il non gioco della Juventus. Sia Spalletti che Pioli, oltre a Gasperini e al lavoro di squadre come Sassuolo e Udinese, dimostrano che con un canovaccio di gioco ottieni risultati, senza non vai da nessuna parte. Ciò che dice Allegri sul valore dei singoli non funziona, e questo viene dimostrato da Paris Saint Germain e Manchester City, squadre piene di campioni che non hanno mai vinto la Champions”

Le parole di ex giocatori bianconeri come Zakaria e Kulusevski devono far riflettere?

“Nelle parole di Zakaria e Kulusevski ci vedo cose sensate, non è un attacco personale verso l’allenatore per l'esclusione. Se Zakaria ti dice una cosa, Kulusevski la ribadisce, sono delle considerazioni sul gioco e sono più o meno le stesse. Pensare a una propensione offensiva, la semplicità del calcio è segnare per vincere e questo non c’è nella Juventus. Nella teoria del cortomuso devi comunque fare un gol, la Juve non li fa. I ragionamenti degli ex giocatori della Juve sono giusti, in questo momento il gioco più scadente della Serie A è quello della Juventus. Da un anno e mezzo a questa parte l’apporto di Allegri è stato pari a zero, so che ci sono state delle discussioni forti all’interno della Juve che però devono portare a delle soluzioni.”