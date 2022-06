Olanda, De Vrij: “Grande vittoria. Ora è il momento di riposare e staccare la spina”

Battendo il Galles per 3-2, l'Olanda si conferma al primo posto in classifica nel gruppo 4. Un gol di Memphis Depay nei minuti di recupero regala alla squadra di Van Gaal il primato. Il giorno dopo la gara Stefan de Vrij esulta sui social per la vittoria: "Grande vittoria per concludere la stagione! Ora è il momento di riposarsi e di staccare la spina. Grazie per il supporto!".