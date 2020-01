Infortunio Demiral, il messaggio dell’Inter: “Ti aspettiamo in campo”

Nel corso di Roma-Juventus, Merih Demiral ha rimediato un brutto infortunio. Il difensore bianconero ha “riportato la distorsione del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale”, come si legge nel comunicato della società bianconera. Come successo con Zaniolo, l’Inter ha voluto mandare attraverso i social un messaggio al difensore: “Forza Demiral, ti aspettiamo in campo per le sfide che ci aspettano in futuro“.