Dumfries: “Abbiamo cinque finali davanti a noi. Atmosfera incredibile oggi”

Sui social l'olandese esulta per i tre punti importantissimi arrivati con la vittoria sulla Roma

Col suo gol ha spaccato la partita e permesso all'Inter di portare a casa tre punti fondamentali in chiave scudetto. Ancora una volta Denzel Dumfries è stato tra i migliori in campo. Al termine della gara sui social l'olandese esulta per i tre punti: "Abbiamo cinque finali davanti a noi in campionato! Facciamolo insieme. Atmosfera incredibile oggi!".