Errori Handanovic, Aldo Serena risponde ai tifosi: “Sul primo onestamente poteva…”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro, che ieri sera era presente a San Siro per il grande match

Aldo Serena, presente ieri a San Siro per assistere a Inter-Napoli, ha analizzato insieme ai tifosi i due gol concessi dai nerazzurri. Samir Handanovic è colpevole oppure ha fatto tutto il possibile? Serena, in risposta ad alcuni tifosi che lo chiamavano in causa, ha illustrato la sua disanima: "Sul primo gol onestamente poteva fare di più, sul secondo non ha particolari colpe; è avanzato un po' come si deve fare e il tiro di Mertens ha preso una traiettoria strana, mettendolo fuori causa. Si è alzato e poi abbassato".