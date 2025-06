Non ci credeva e ha esultato come non ci fosse un domani quando ha visto Lautaro Martinez piombargli addosso per il gol fatto al River. Nella prima gara da titolare con la prima squadra dell'Inter, perché la maglia nerazzurra la indossa da quando era molto piccolo, Pio Esposito si è conquistato gli occhi del mondo e ha dato ragione agli interisti che si aspettano tante belle cose da lui. Insieme al giovanissimo attaccante interista nella rosa di Chivu, a disposizione per il Mondiale per Club, negli States, c'è Sebastiano , uno dei suoi fratelli. L'altro si chiama Salvatore, è il più grande dei tre e ha giocato in questa stagione nello Spezia accanto a Pio.

Dopo il gol del fratello arrivato quando in Italia era notte fonda anche lui ha scritto un post che racconta quanto la loro famiglia gli abbia trasmesso valori che sono indiscutibili e bellissimi. In un post su Instagram Salvatore ha scritto: «Sono cose che non potete capire, non si possono spiegare! L’hai fatto davvero, l’avete fatto davvero, li voi due in America insieme. E noi eravamo qui al Cicerone e abbiamo visto quella bestia con la numero 94 esultare per la prima volta con quella maglia con cui siete cresciuti e siete diventati uomini ! Tutto questo era inimmaginabile! Ora arrivi la salita e noi saremo lì dietro a spingervi ! Grazie per le emozioni che ci regalate, grazie per le persone che siete! Vi amo». Non tutti possono capire forse, ma l'ha spiegato benissimo.