L'amore tra fratelli, a volte, cambia la vita. E loro che sono quattro lo sanno benissimo. Tre giocano a pallone e gli Esposito hanno in comune la maglia nerazzurra. L'hanno indossata fin da piccoli e adesso due di loro Sebastiano e Francesco Pio la stanno vestendo anche al primo storico Mondiale per Club della FIFA (Salvatore, il terzo fratello ha giocato fino a qualche settimana fa con Francesco Pio nello Spezia). Quando Pio ha segnato, dopo l'esultanza in mezzo al campo, è andato verso la panchina proprio per dare un abbraccio al fratello che gli è andato incontro con la sua pettorina fucsia. In un post sui social traspare tutta la forza del loro rapporto.