Ex Inter, Cancelo infastidito da alcuni tifosi. Poi chiarisce: “Ecco perché ho reagito così”

João Cancelo ha spiegato la situazione accaduta a Barcellona, ​​fuori dal centro sportivo del club blaugrana. In un video circolato sui social, il nazionale portoghese sembra infastidito dalle richieste dei giovani tifosi di scattare una foto e firmare un autografo. Qualche ora dopo l'ex giocatore dell'Inter ha chiarito la situazione: "Alla stupidità che si scrive qui nei commenti ho diverse cose da dire: innanzitutto non sono tifosi, sono 'ragazzini' di 20 anni che sono lì tutti i giorni, sia sulla porta del Centro Sportivo, sia quando sono con mia figlia in un parco o anche semplicemente sto cenando con la mia ragazza".

"In secondo luogo, chiedono le firme sulle mie figurine o magliette per poi venderle. E questo accade ogni giorno, e sempre con le stesse persone. Queste sono persone che non sanno rispettare lo spazio degli altri. Per chi critica, prima cerca di scoprire la realtà dei fatti e poi commenta. Perché i veri fan li rispetterò sempre".