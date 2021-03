I grandi ex dell’Inter sognano lo scudetto: tra classifiche, speranze e ricordi sui social 

I cuori di Lothar Matthaus e Andy Brehme battono ancora forte per l'Inter. I due ex giocatori non fanno mancare il loro sostegno al club sui social.

L'Inter si prepara ad affrontare il Parma e la sfida è delicata tanto quanto lo era quella contro il Genoa. Forse anche di più visto che i nerazzurri sono gli ultimi a giocare in questo turno infrasettimanale di campionato. Intanto grandi ex nerazzurri hanno condiviso con soddisfazione i successi dell'Inter sui social. Primo fra tutti Lothar Matthaus, che all'indomani di Inter-Genoa ha postato la classifica con i nerazzurri in testa.

Instagram di Lothar Matthaus

Ricordi che stuzzicano speranze

Anche Andy Brehme è sul pezzo e continua ad emozionarsi per le vicende nerazzurre. L'ex giocatore ha condiviso una foto antica in cui è seduto accanto a Giovanni Trapattoni. L'Inter del Trap, l'Inter dello scudetto. Ricordi e speranze. La parola è un tabù e neanche loro, ex giocatori che hanno scritto la storia di questo club, la nominano. La accarezzano solamente, nel profondo del loro cuore. Sempre nerazzurro.