Facchetti: “Milan, salta Sanches? Se Bremer e Dybala son figuracce non diteci che…”

Il calciomercato a volte dà, a volte toglie. Nelle scorse settimane si è parlato in maniera fitta e concitata delle operazioni Dybala e Bremer sfumate per i nerazzurri. Ora sembrerebbe che anche una delle principali trattative di mercato del Milan - quella per portare Renato Sanches in rossonero - sia saltata. Ha commentato la notizia Gianfelice Facchetti, che sui social ha ironizzato così: "Colpi che vanno, come Botman, colpi che vengono... è il mercato, bellezza! Se Bremer e Dybala son figuracce, non diteci che questa è la strategia giusta di chi non partecipa ad aste".