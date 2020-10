Fantasie di mercato: Lautaro e Aguero, in futuro all’Inter? Intanto scatta il feeling tra le wags

Agustina Gandolfo ha organizzato un viaggio con un’amica mentre Lautaro Martinez era impegnato con la sua nazionale. La modella argentina è al quinto mese di gravidanza, ma mantiene una forma strepitosa e non rinuncia ai suoi allenamenti. Il viaggio a Praga l’ha fatta letteralmente innamorare della città, nonostante il freddo.

In uno dei suoi post su Instagram Agustina ha ribadito lo stupore per la bellezza della città ma anche quello per le temperature molto rigide. Nel dibattito è intervenuta anche la fidanzata del Kun Aguero, Sofia Calzetti, che le ha chiesto: “Ma dove hai nascosto la pancia?”. “Sotto dieci kg di vestiti”, ha risposto ridendo Agustina. C’è feeling tra le due wags, chissà se in futuro i due giocatori vestiranno la stessa maglia…