Fioccano gli annunci di gravidanze in casa Inter. L’ultimo in ordine di tempo riguarda Milan Skriniar e la compagna Barborah. È ormai di qualche mese, invece, l’annuncio della gravidanza di Agustina Gandolfo, fidanzata di Lautaro Martinez. La modella ha confessato poco tempo fa ai suoi follower di non aver preso bene la notizia, inizialmente. E neanche Lautaro… (leggi qui la reazione alla coperta della gravidanza della coppia argentina)