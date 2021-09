La fidanzata di Lautaro rivela: “Ecco la cosa più pazza che ho fatto per amore”

Agustina Gandolfo ha confessato ad un follower la sua follia d'amore per il Toro.

Lautaro Martinez è atteso, insieme ai compagni sudamericani, ad Appiano Gentile dopo l'assenza per gli impegni con la Nazionale argentina. Ad attenderlo anche Agustina Gandolfo, compagna e mamma della piccola Nina. La modella ha risposto in queste ore ad alcune curiosità dei suoi follower, rivelando la cosa più pazza fatta per amore: "Interrompere la mia carriera, lasciare le mie due attività, il mio lavoro di 5 anni, i miei amici, la mia famiglia e andare a vivere in un altro continente. Se questo non è amore, non lo so...".