La fidanzata di Sensi: “Figli? Li vogliamo, ho già scelto il nome. Reality? Mi piacerebbe…”

Giulia Amodio, fidanzata di Stefano Sensi, ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower su Instagram. Scherzando sulla convivenza in quarantena con il giocatore dell’Inter ha detto: “Ultimamente andiamo d’accordissimo. Se potessi lo calerei giù dalla finestra…”. La coppia pensa già in grande e conta di avere dei figli: “Se vogliamo averli? Assolutamente. Come nomi Leonardo è più o meno due anni che l’ho/abbiamo scelto”. Giulia è di Cesena ma nella nuova città si trova decisamente bene: “Milano mi ha rapito il cuore”. E poi ancora sugli allenamenti in casa: “Non mi sono mai allenata 5 volte alla settimana come sto facendo in questo mese, sto cercando di stare attenta all’alimentazione eppure sono stata capace di prendere quasi due chili”. Li vedremo mai in un reality, lei e Stefano? “Io e Stefano a Pechino Express? Qualche mese fa ho pensato la stessa cosa!! Sarebbe troppo bello, è uno di quei programmi che mi piacerebbe un sacco fare! Poi con Stefano ci sarebbe troppo da ridere!”.