Lady Sensi: “Cinque anni insieme, ecco il nostro segreto. Non ho vissuto bene…”

Il centrocampista nerazzurro è tornato ad allenarsi in gruppo. La sua fidanzata racconta la loro felicità di coppia e il difficile anno di pandemia.

“Io e Stefano ci siamo visti per la prima volta a Cesena, io vivevo lì e lui giocava nella prima squadra di calcio. Ci siamo conosciuti tramite amicizie in comune e per tre o quattro mesi è stata una bellissima conoscenza e frequentazione, poi è scoccato quel ‘qualcosa’ di unico e non ci siamo più staccati”. Con queste parole Giulia Amodio ha raccontato l'incontro con il calciatore che ora gioca nell'Inter.

Giulia ha raccontato che cosa si nasconde dietro alla loro relazione felice: "Sono cinque anni ormai che io e Stefano stiamo insieme. Il nostro segreto? Posso dirvi che la continua e quotidiana ‘complicità di coppia’ è stato il nostro vero valore aggiunto. Consiglio a tutte le coppie di trovare sempre dei momenti per scherzare e giocare. Tra me e Stefano è cosi, ed è stupendo ogni giorno.” E sul difficile anno vissuto in pandemia ha aggiunto: “Purtroppo non ho vissuto bene l’anno 2020 a causa del mio carattere ipocondriaco che mi ha portato a isolarmi in alcuni momenti dell’anno da tutto e da tutti. Fortunatamente però il lavoro mi ha rinfrancata: ho avuto la fortuna di poterlo fare da casa tenendomi cosi sempre molto attiva”. Reality? “Per il mio carattere sportivo e che ama mettersi in gioco, non nascondo che farei volentieri due reality come 'L'isola dei famosi’ oppure ‘Pechino Express’. Mi piacerebbe anche fare qualcosa che rappresenti me: sono un mix di moda e sport, quindi come si dice in questi casi: incrociamo le dita e stay tuned”.