Colombo (CorSera): “Gattuso rinuncia a un contratto come Conte: cosa c’è dietro”

La giornalista del Corriere della Sera commenta la scelta di Rino Gattuso di dire addio alla Fiorentina prima ancora di iniziare

Rino Gattuso ha detto addio alla Fiorentina prima ancora di iniziare la nuova stagione. Sulla scelta dell'ex allenatore di Napoli e Milan si è espressa così Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera: "Dopo Conte, Gattuso è il secondo allenatore nel giro di un mese a rinunciare a un contratto. Non intendono vestire i panni del paravento a un progetto in cui non credono", si legge sul suo profilo Twitter.