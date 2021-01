Vanni sicuro: “C’è un giocatore che farebbe davvero comodo all’Inter. Almeno come…”

Un altro gol, un’altra partita di qualità, nonostante l’errore iniziale che ha aperto la strada al gol di Lozano in apertura di partita. Federico Dimarco è stato fra i protagonisti di Hellas Verona-Napoli, nel 3-1 in favore della squadra di Juric. E Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha scritto su Twitter:

“#Dimarco è un buon terzino, sinistro puro, che fatica in copertura se schierato fra i tre di difesa. Basta lasciarlo in fascia. All’ #Inter avrebbe fatto comodo, almeno come riserva di Young (che a me piace molto) #VeronaNapoli“.