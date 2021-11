VIDEO / Il giorno del Derby è arrivato: 5 momenti nerazzurri da ricordare

È il giorno del Derby. Per l'occasione il club nerazzurro ripercorre alcuni dei momenti più esaltanti dei Milan-Inter passati

È il giorno del Derby. Per l'occasione il club nerazzurro ripercorre alcuni dei momenti più esaltanti dei Milan-Inter passati. "C'è il tuffo di Aldo Serena sul cross perfetto di Beppe Bergomi, a regalare la vittoria nel 1988. C'è il colpo di ginocchio di Christian Vieri, dopo la bella azione con Ventola, nel derby del 2002. C'è il meraviglioso debutto di Wesley Sneijder: prima partita in nerazzurro e primo show, autentico, in un Milan-Inter (agosto 2009) finito 0-4 e aperto dalla meravigliosa azione del gol di Thiago Motta. E poi c'è Diego Milito, con il suo classico colpo, quei gol nel derby che gli sono sempre venuti così bene, così naturali".