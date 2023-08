Giorno di relax per mister Inzaghi, la moglie sui social: “Insieme è tutto più bello”

Simone Inzaghi ha commentato con soddisfazione la vittoria della sua Inter contro il Monza. Ha visto grande impegno dal gruppo e anche tanto entusiasmo. Fattori fondamentali per affrontare una nuova lunga stagione. "Sono soddisfatto di tutti, ho visto entusiasmo e mi piace. Spinti poi da un pubblico fantastico che al 19 agosto ha riempito San Siro. Il mercato è in evoluzione e bisogna stare attenti, può succedere di tutto. Come l'anno scorso ho chiesto giocatori doppi nei ruoli e tre portieri perché voglio competizione tra i giocatori e aggregheremo ragazzi di assoluto valore. Abbiamo perso giocatori importantissimi, è in atto un cambiamento ma ho visto i ragazzi lavorare con entusiasmo e sorriso, come piace a me", ha dichiarato ai microfoni di Sky dopo i tre punti conquistati a San Siro.

Relax in famiglia

L'Inter ha affrontato il Monza sabato sera e tornerà in campo lunedì 28 per affrontare il Cagliari in trasferta. I lavori ad Appiano Gentile riprenderanno nella giornata di domani. Ecco allora una buona occasione per ritagliarsi un po' di tempo di qualità in famiglia. La moglie di Simone Inzaghi ha condiviso uno scatto felice al mare con il tecnico e i figli. "Insieme è tutto più bello", ha commentato Gaia ricevendo in risposta i saluti dei tifosi nerazzurri per il mister.