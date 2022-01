Mercato, l’Inter spinge per Gosens subito: qualche giorno fa un piccolo indizio social?

Ore calde in casa Inter: riflettori puntati sul giocatore dell'Atalanta

Sono ore calde in casa Inter. Il club nerazzurro sti sta muovendo molto in queste ore. Il nome di Robin Gosens dell'Atalanta si è fatto più insistente, l'Inter ci sta provando e vorrebbe chiudere a breve l'operazione. E per chi è abituato a leggere i social per trovare piccoli indizi di mercato c'è un commento che il giocatore della squadra di Gasperini ha lasciato sul profilo di Bastoni dopo la vittoria contro il Venezia e la nascita della piccola (ner)Azzurra. Gosens ha lasciato alcuni cuori, Alessandro gli ha risposto con un significativo: "Fratello". I tifosi nerazzurri ne hanno approfittato per chiedere al giocatore dell'Atalanta di trasferirsi all'Inter.