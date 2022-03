Grigliata di squadra ad Appiano, l’Inter: “Il gruppo è la cosa più importante. Tutti uniti”

Una grigliata di squadra, per cementare ancor di più il gruppo, peraltro mai disunitosi nonostante gli ultimi risultati

Una grigliata di squadra, per cementare ancor di più il gruppo, peraltro mai disunitosi nonostante gli ultimi risultati, e ritrovare la giusta carica per il finale di stagione e per la rincorsa scudetto. Come vi abbiamo riportato, è stato tempo di brace e gustosa carne argentina in quel di Appiano Gentile oggi a pranzo, dopo l'allenamento dei nerazzurri. E l'Inter, con un tweet, ha pubblicato alcune foto, scrivendo: "Il gruppo è la cosa più importante. Tutti insieme uniti". Un chiaro messaggio a tutte le concorrenti.