Icardi-China, una fonte vicina al Psg: “Si sono baciati perché l”idiota’ aveva la febbre”

Ora emergono nuovi dettagli sull'incontro tra Icardi e China Suarez: a parlare è una fonte vicina al Psg

Mauro Icardi si sarebbe fatto scappare qualche dettaglio sul flirt con China Suarez nello spogliatoio del Psg. A rivelarlo è il programma argentino LAM. "La scorsa settimana si è presentato agli allenamenti dicendo 'tanto casino ed era solo una chiacchierata'. Ha giurato che non si erano visti ". A parlare è una fonte vicina al Psg, che ha raccontato tutto alla conduttrice Yanina Latorre. "In allenamento Icardi è stato bombardato di domande, dopo che avevamo raccontato in trasmissione dell'incontro in hotel, fino a quando Mauro ha confessato che era effettivamente in albergo con lei e lì ha raccontato la storia del cognato". Il compagno della sorella di Wanda lo avrebbe coperto, portandolo in albergo e aspettandolo fuori in macchina per non rientrare a casa da solo (Wanda ha infatti piazzato telecamere ovunque in casa, la cosa sarebbe sembrata sospetta). "Icardi ha detto ai giocatori del PSG che si sono baciati solo perché, secondo la fonte vicina al Psg, "l'idiota" aveva la febbre. Quindi non hanno fatto sesso", hanno riferito nel programma televisivo.