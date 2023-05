Icardi sbotta sui social: “Nessuno può parlare di me, ho due palle grandi come una casa!”

Riflettori puntati - tanto per cambiare - su Mauro Icardi e Wanda Nara . Nei giorni precedenti il calciatore era stato punzecchiato da un'attrice argentina, che lo aveva dipinto come un seduttore social. Desideroso di fare esperienze amorose. Mauro aveva risposto in maniera educata, ma decisa. E Wanda aveva lasciato intendere di non gradire questo piccolo battibecco con un'attrice che lavora per la stessa emittente televisiva per la quale lavora anche lei: "Ho detto a Mauro: "Perché litighi con una persona che appartiene al mio ambiente di lavoro? Io non mi lamento di Neymar, dei turchi o del Psg"".

Infedeltà? Maurito sbotta sui social

Un programma argentino ha poi annunciato un presunto scoop legato ad una presunta infedeltà di Icardi ai danni della Nara. Ma il giocatore argentino non ha voluto lasciar correre e sui social è sbottato con una nota molto dura: ""Non si potrà mai parlare di me: nessuno, nemmeno nel mio ambiente, persone non conosciute, persone conosciute, nessuno potrà parlare di me". E in risposta alla giornalista che aveva annunciato lo scoop ha ribadito: "Ti chiarisco personalmente che nessuna delle notizie che hai dato su di me era vera, non hai MAI avuto ragione. Per fare il giornalista, l'informatore o la canaglia devi avere qualcosa in mano e di me non hai mai avuto NIENTE. Come dice la frase 'Chi tace acconsente', chiarisco che ho due palle... grandi come una casa per zittire te e tutti quelli che dicono di sapere ma non hanno la minima idea".