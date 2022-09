Ex Inter, Icardi: “Separato da Wanda? Chiariamo subito una cosa: a volte ci piace…”

"Mi è stato già chiesto mille volte, chiariamo subito. Wanda ha un impegno lavorativo che ha assunto in Argentina e tra pochi giorni tornerà a casa, perché sia ​​a me che ai bambini manca molto. Ovviamente i programmi di gossip e di spettacolo vendono la loro bugia, siamo due personaggi pubblici. Ma ci siamo ormai abituati e a volte ci piace giocare un po' con quelle sciocchezze che inventano e di tanto in tanto li assecondiamo, finché quello che si sono inventati non cade a pezzi naturalmente", ha spiegato Mauro Icardi ai suoi follower su Instagram. A proposito di calcio, Maurito ha risposto anche ad alcuni tifosi italiani: "Gol speciale? Tutti quelli che ho fatto hanno un significato per me".