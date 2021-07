Icardi, voci d’addio al PSG. E intanto Mauro torna a Milano…

Anche in questa sessione di calciomercato, sono numerose le voci relative al futuro di Mauro Icardi, reduce da una deludente stagione

Anche in questa sessione di calciomercato, sono numerose le voci relative al futuro di Mauro Icardi, reduce da una deludente stagione al Paris Saint-Germain. Inserito in possibili discorsi di scambio con la Juventus, infatti, l'attaccante ex Inter potrebbe anche fare ritorno in Serie A. Intanto, però, l'argentino in Italia è tornato davvero, anche se solo per godersi un po' il suo attico a Milano in compagnia della moglie Wanda Nara. Ecco il post.