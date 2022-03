L’incredibile regalo di Icardi a Wanda ribadito ad un follower: “L’attico di Milano è mio”

La moglie dell'ex giocatore dell'Inter ha specificato che l'attico milanese è di sua proprietà

Mauro Icardi e Wanda Nara hanno comprato un appartamento a Milano (la prima casa è in zona San Siro) proprio quando l'argentino stava lasciando l'Inter. Super attico in zona Porta Nuova, con vista sulla sede del club nerazzurro e in generale su tutta la città. Si tratta di uno dei complessi residenziali più lussuosi di Milano, distribuito su 400 mq e dal valore di circa 5 milioni di euro. Recentemente Wanda ha postato un video proprio sul terrazzo dell'attico per condividere con i suoi follower il panorama con incluso Mauro in costume. "La vista dal mio attico a Milano", ha scritto la manager argentina su Instagram. Ma un follower l'ha subita corretta: "Vorrai dire l'attico di Mauro...". Wanda non ha perso tempo e ha chiarito subito le cose: "Si tratta di un regalo suo per me". Alla faccia del regalo...