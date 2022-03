Inter, Biasin: “Non ha capito quello che è successo l’estate passata chi immaginava…”

Su Twitter il giornalista commenta il momento che sta attraversando la squadra nerazzurra

Sei punti in sei partite. I numeri racconta un'Inter in difficoltà in questo 2022 e l'ultima prestazione dei nerazzurri contro il Torino solleva qualche perplessità sulla squadra di Inzaghi, soprattutto per l'approccio alla gara. Su Twitter Fabrizio Biasin commenta così il momento dei nerazzurri: "Che l’Inter si ritrovasse a marzo a lottare per lo scudetto era esattamente la mia speranza di agosto; chi immaginava un qualche tipo di “cavalcata solitaria” non ha capito quello che è successo l’estate passata. Questa non è una squadra perfetta, ma merita maggiore rispetto".