Inter, Bisseck in gol: “Il primo di tanti in nerazzurro”. Arnautovic commenta: “Muro tedesco”

Sui social tutta la gioia del difensore tedesco per la sua prima rete in maglia nerazzurra

Una vittoria non "scontata" come l'ha definita Simone Inzaghi. L'Inter fa un bel regalo di Natale ai suoi tifosi battendo a San Siro il Lecce grazie ai gol di Bisseck e Barella. Proprio il difensore tedesco, che ha sbloccato la partita, è stato uno dei migliori in campo insieme a Mkhitaryan.