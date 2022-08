Inter su Borna Sosa, Pistocchi: “Buon giocatore, strutturato e ottima tecnica”

Inter e Bayer Leverkusen sono a un passo dal trovare l'accordo per il passaggio di Robin Gosens al club tedesco. Il laterale pronto a trasferirsi in Germania e firmare un quadriennale. Beppe Marotta ha individuato in Borna Sosa il giocatore perfetto per sostituire Gosens. Su Twitter un tifoso ha chiesto a Maurizio Pistocchi maggiori informazioni sul croato: "Buon giocatore, alto 186, di piede sinistro, strutturato , ottima tecnica, gioca a sx da esterno in una linea a 5 oppure esterno alto nel 4:4:2", la risposta del giornalista.