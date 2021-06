Calhanoglu dipinge Milano di nerazzurro: “I M Calhanoglu, I M Inter”

Hakan Calhanoglu è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Ed è già più carico che mai per l'avventura con il club nerazzurro

Hakan Calhanoglu è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Ed è già più carico che mai per l'avventura con il club nerazzurro. Sui social, infatti, l'ormai ex centrocampista del Milan si è presentato in maniera sfrontata, sicura, determinata. Un fotomontaggio che lo ritrae in versione gigante con un pennello in mano, pronto a tingere Milano di nerazzurro: "I M Calhanoglu, I M Inter", recita il post del neo acquisto interista. Eccolo: