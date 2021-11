Inter, Darmian ai tifosi: “Grazie per il supporto. Speriamo nulla di grave”

Il giocatore ha risposto ai tanti tifosi che chiedevano lumi sulle sue condizioni dopo aver lasciato il campo contro il Venezia

In questa prima parte di stagione Matteo Darmian è stato uno dei giocatori che ha sempre dato garanzie. Alto rendimento e affidabilità lo rendono uno degli elementi imprescindibili per Simone Inzaghi, soprattutto perché Denzel Dumfries non è ancora riuscito a integrarsi nei meccanismi di squadra. Per questo c'è un po' di preoccupazione per le condizioni di Darmian che contro il Venezia è stato costretto a uscire per un fastidio muscolare. In attesa di esami approfonditi, il giocatore ha cercato di tranquillizzare i tifosi: "Grazie per il supporto! Speriamo nulla di grave".