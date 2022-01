De Vrij fa gli auguri social ai tifosi dell’Inter, Bastoni risponde subito con una battuta

Botta e risposta sul profilo Instagram di Stefan de Vrij

Stefan de Vrij ha raccolto diversi scatti in nerazzurro - i più rappresentativi - e li ha utilizzati per augurare un anno sereno a tutti i tifosi e follower. Un anno nel quale augura a tutti di sorridere e di essere positivi. E proprio quel "stay positive" ha fornito l'assist al compagno Alessandro Bastoni per una battuta. "Mica tanto positive", ha ribattuto il difensore nerazzurro.