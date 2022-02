Inter, è Alexis Sanchez il Lenovo “Player of the Month” di gennaio

L'attaccante cileno conquista con merito il riconoscimento grazie al gol siglato alla Juventus in Supercoppa

L'importanza del gol in Supercoppa contro la Juventus è ben chiara a tutto il popolo nerazzurro. Alexis Sanchez si è tolto una grossa soddisfazione, regalando all'Inter un trofeo che in bacheca mancava da molto tempo e contro una rivale storica. Per questo è sicuramente meritato il premio di giocatore del mese di gennaio, assegnato all'attaccante cileno dallo sponsor Lenovo, global technology partner dei nerazzurri.