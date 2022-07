L’Inter esalta i numeri di Lukaku: “Se vi siete persi qualcosa…”

Il club ha avuto la possibilità di far tornare a Milano il belga e l'ha colta al volo. Ai tifosi ricorda il suo rendimento in nerazzurro

Un post social per ricordare cosa ha fatto nella sua esperienza precedente all'Inter . Il club nerazzurro esalta i numeri di Lukaku in un post. "Nel caso ti fossi perso qualcosa...", si legge. E si parla di 342 gol segnati in carriera in totale, di 7.754 minuti giocati con la maglia interista addosso, nei quali ha segnato 64 gol. In questa nuova avventura, dopo aver indossato la 9 che ora è di Dzeko , Romelu indosserà la maglia numero 90.

Dal 2021 il belga è anche il miglior marcatore di tutti i tempi del Belgio e fa curriculum anche il fatto che sia in grado di parlare abbastanza bene ben 8 lingue. Cose che difficilmente gli interisti hanno dimenticato. La speranza è che Lukaku torni a brillare in questa nuova stagione in Serie A dopo aver detto addio all'Inter per il Chelsea. Non è riuscito ad entrare nel cuore dei Blues ma all'Inter tutti sanno chi è e cosa ha fatto nell'anno dello scudetto e non solo.