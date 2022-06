Inter, Esposito va all’Anderlecht? L’indizio definitivo dai social

Dopo una stagione in prestito al Basilea, Sebastiano Esposito è tornato all'Inter. Ma il club nerazzurro è pronto a girare nuovamente in prestito il giovane attaccante e non ci sono più dubbi sulla destinazione. Esposito, infatti, indosserà la maglia dell'Anderlecht come rivelato dall'amico dell'attaccante, Damiano Er Faina, che ha postato una Stories su Instagram.