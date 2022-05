Inter, Gagliardini suona la carica: “Uniti fino all’ultima battaglia”

Il messaggio social del centrocampista dell'Inter dopo il successo di Cagliari e in vista della sfida contro la Sampdoria

Dopo il successo contro il Cagliari alla Unipol Domus per 3-1, l'Inter è già concentrata alla sfida casalinga contro la Sampdoria, gara che chiuderà la stagione dei nerazzurri e che vede la squadra di Inzaghi in lotta per lo scudetto.