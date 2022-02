Inter-Milan, siparietto Amadeus-Pausini a Sanremo. E sui social…

Sul palco di Sanremo la cantante era con Cattelan e Mika e la loro mise nerazzurra ha fatto nascere la battuta sul derby

Aria di derby ieri sera anche sul palco di Sanremo 2022. Dopo aver cantato Laura Pausini è stata raggiunta sul palco dell'Ariston da Mika e Alessandro Cattelan. Hanno annunciato la loro presenza come conduttori del prossimo Eurovision Festival che si organizzerà a Torino. Al momento dei saluti, con tanto di fiori, è scattato il siparietto con Amadeus e Cattelan, noti tifosi interisti. "Tu lo sai che mi vuoi far stare vicino a loro perché così siamo nerazzurri", ha notato la cantante al conduttore del Festival. E lui ha sorriso: "E sì, siete nerazzurri". "Ma a me questi colori non piacciono", ha continuato scherzando la cantante. Sui social, qualche ora dopo non lasciato dubbi sulla sua fede: "Forza Milan", ha risposto ad una follower di Cattelan che aveva sottolineato: "I colori nerazzurri nella settimana del derby. Un caso? Io non credo".