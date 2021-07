Inter: Pinamonti chiama, Lukaku risponde sui social: “9 & 99”

L'attaccante nerazzurro ha sempre dimostrato di poter essere un punto di riferimento per i propri compagni e con loro ha atteggiamenti fraterni

Nell'estate dell'addio di Hakimi , che è ancora una ferita aperta per gli interisti, sentir parlare di offerte 'pericolose' per Lukaku è un colpo al cuore per gli interisti. Hanno imparato ad amare Romelu . Perché ha dimostrato di essere molto più che un calciatore forte. È un attaccante di quelli che è meglio sempre avere dalla propria parte che contro, ma ha anche fatto vedere cosa significa essere leader, sapere di essere bravi abbastanza e non aver nessun bisogno di ribadirlo con atteggiamenti o modi da superstar. È un compagno fantastico per i giocatori nerazzurri e anche un amico dalle pacche sulla spalla facili. Perché sa quanto nei momenti difficili avere qualcuno che possa sostenerti.

Big Rom ha conquistato tutti per i gol e per i modi di fare e di essere. Si nota dalle piccole cose il suo carattere altruista, il suo modo di vivere il gruppo. È tornato prima del previsto alla Pinetina, come se non vedesse l'ora di tornare. E sembra tutto meno che intenzionato ad andarsene visto che ha parlato di obiettivi importanti, di tornare a vincere di "fare ancora meglio". Lui si sente parte del mondo nerazzurro. Così quando Pinamonti - che potrebbe lasciare il club nerazzurro, secondo le indiscrezioni di mercato e che in un anno intero gli ha fatto da riserva - ha postato una foto insieme dell'esultanza per il gol contro il Crotone in amichevole, Lukaku ha ripostato. E oltre a ripostare la foto pubblicata dal compagno ha aggiunto una scritta nelle sue stories: 9 & 99. Il suo numero e quello di Andrea. Messi vicino, uno accanto all'altro. Lui, la sua riserva e nessuna differenza pretesa.