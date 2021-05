SOCIAL/ Inter, la quarta maglia ha già convinto Cambiasso: “La voglio!”

Il simpatico commento dell'ex centrocampista nerazzurro a proposito della casacca che farà il suo debutto questa sera

L'Inter scenderà in campo questa sera contro la Roma con la quarta maglia. Sarà la prima occasione per vederla, come annunciato dai profili social nerazzurri. C'è grande curiosità per questo, ma la fantasia e i colori hanno già convinto Esteban Cambiasso. L'argentino ha commentato il post Instagram dell'Inter con un commento molto chiaro: "La voglio!", ha scritto il Cuchu.