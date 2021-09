Inter, Ranocchia corre verso la sfida di Marassi: “Pronti per la Sampdoria”

Il messaggio social del difensore nerazzurro Andrea Ranocchia in vista della sfida di campionato tra l'Inter e la Sampdoria

Terminata la finestra delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar in programma nel 2022 con le sfide tra le nazionali sudamericane nella notte tra giovedì e venerdì, il campionato di Serie A si appresta a ritornare.

L'Inter si prepara alla sfida di Marassi contro la Sampdoria, in programma nel 'lunch match' di domenica alle 12:30. "Pronti per la Samp" ha scritto il difensore nerazzurro Andrea Ranocchia sul suo profilo Instagram accanto alla foto che lo ritrae in azione ad Appiano Gentile.