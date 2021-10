Inter, Ranocchia mostra il ‘team spirit’ del gruppo nerazzurro

La squadra di Simone Inzaghi lavora in questi giorni ad Appiano Gentile per tornare alla vittoria in campionato

Daniele Vitiello

L'Inter è tornata ad allenarsi verso il prossimo impegno. I nerazzurri affronteranno il Sassuolo domani sera in trasferta per tornare subito alla vittoria dopo il pareggio in campionato con l'Atalanta di sabato scorso. I nerazzurri sono uniti verso l'obiettivo, come testimonia lo scatto postato sui social da Andrea Ranocchia che racconta il 'team spirit' che vige ad Appiano.