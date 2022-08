Inter-Spezia, Zhang dà appuntamento ai tifosi nerazzurri a San Siro: “A domani”

Il presidente nerazzurro, che oggi era a San Siro per seguire la rifinitura della squadra, dà appuntamento ai tifosi per inter-Spezia

Esordio casalingo per l'Inter che domani a San Siro ospiterà lo Spezia. Dopo la vittoria in extremis sul campo del Lecce, la squadra di Inzaghi è pronta a fare il suo debutto davanti ai propri tifosi. Intanto rifinitura a San Siro per i nerazzurri, a seguire l'allenamento c'era anche Steven Zhang. Su Instagram il presidente nerazzurro, che oggi ha comunicato che Skriniar non è più sul mercato, ha dato appuntamento ai tifosi a San Siro: "A domani", ha scritto Zhang su Instagram postando un'immagine dell'allenamento.