L’Inter vince la Supercoppa, arriva il messaggio di Hakimi: “Congratulazioni”

Dopo la vittoria della squadra nerazzurra in Supercoppa, è arrivato il messaggio del marocchino

Fosse dipeso da lui non se ne sarebbe mai andato. In una stagione si era innamorato di Milano, dei colori nerazzurri e dei suoi tifosi. E ogni volta che ne ha l'occasione, Achraf Hakimi lo conferma con i fatti. Impegnato nella Coppa D'Africa, l'ex esterno nerazzurro ha seguito la vittoria dell'Inter in Supercoppa e al termine della gara si è congratulato con la sua ex squadra: "Congratulazioni Inter", ha scritto il marocchino.