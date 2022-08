Inter, chi tira punizioni e calci piazzati? Tifosi scatenati su Twitch, ecco il vincitore

La redazione di Inter TV ha condiviso un sondaggio su Twitch per individuare il giocatore da designare in caso di calci piazzati e punizioni. Sono cinque i giocatori nerazzurri "specialisti" designati: Calhanoglu, Dimarco, Asllani, Brozovic e Mkhitaryan. Il sondaggione ha coinvolto i numerosi tifosi collegati, che hanno votato (quasi) all'unanimità Hakan Calhanoglu. Insieme a quelli per il giocatore turco sono arrivati molti voti anche per Federico Dimarco. "Sangue freddo, nei momenti chiave non sbaglia", è la motivazione che premia Hakan, già protagonista nella scorsa stagione.