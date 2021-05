Inter, Vidal è super ‘felice’: il cileno oggi in gruppo, punta l’Udinese. Le foto

Il tweet del cileno dell'Inter Vidal, che è tornato a lavorare con il resto del gruppo a 3 giorni dal match con l'Udinese

Buone notizie per l'Inter e per Antonio Conte: Arturo Vidal è tornato in gruppo. Oggi il centrocampista cileno ha lavorato con la squadra in vista della sfida contro l'Udinese, in programma domenica alle 15:00.