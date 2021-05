L’Inter è campione d’Italia, il messaggio di 3 grandi ex: Zamorano, Sneijder e Figo

Undici anni dopo l'Inter torna a vincere lo scudetto. Il messaggio di tre grandi ex giocatori nerazzurri

Undici anni dopo l'Inter torna a vincere lo scudetto. Dopo una cavalcata incredibile nel girone di ritorno, la squadra di Antonio Conte conquista lo scudetto numero 19 con quattro giornate di anticipo. Sono tanti gli ex giocatori nerazzurri contenti per il traguardo conseguito. Sui social tre grandi ex si complimentano con il club. "Auguri campioni", è il messaggio di Ivan Zamorano. "Campioni d'Italia. Forza Inter", esulta Luis Figo. Mentre Wesley Sneijder ha postato la foto utilizzata dall'Inter per celebrare lo scudetto.