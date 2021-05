Inzaghi all’Inter, Acerbi: “Grazie, ti auguro il meglio. Ci vediamo sul campo”

Il post di saluto di Francesco Acerbi, difensore della Lazio, al suo ex allenatore e nuovo tecnico dell'Inter Simone Inzaghi

Simone Inzaghi lascia la Lazio dopo cinque anni sulla panchina biancoceleste. In attesa dell'ufficialità dell'accordo con l' Inter , il difensore dei capitolini Francesco Acerbi ha salutato il suo ex allenatore con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

"Grazie MISTER per questi 3 anni passati insieme, mi hai voluto fortemente e mi hai fatto sentire importante dandomi sempre fiducia. Questo mi è servito a crescere professionalmente, posso dire che sei stato fondamentale. Io ho sempre cercato di dare il massimo per ricambiarla. Ti auguro il meglio e ti auguro anche una carriera ricca di gioie e soddisfazioni. Ci vediamo sul campo a lottare come siamo abituati a fare".